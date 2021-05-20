شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ليلية لمحافظ القليوبيه لمتابعة المشروعات بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة، مساء الأربعاء، تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها.

وقالت المحافظة في بيان، الخميس، إن الجولة شملت تفقد أعمال تطوير ميداني وابور الثلج وكاميليا، وأعمال تطوير مدخل بنها القبلي بطابا ومدخل بنها بجوار مفارق الزقازيق على الطريق الزراعي.

تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطى بمدخل بنها القبلي بطريق طابا ومدخل بنها بجوار مفارق الزقازيق وتحويلهم إلى مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين، حيث تم عمل سور حديدي وتم الانتهاء من شبكات المياه وشبكات الري مع إنشاء برجولات ومقاعد للمواطنين كما تم عمل دورات مياه.

وجه المحافظ بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من أعمال التشجير، مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل عاصمة المحافظة بنها.

وخلال الجولة وجه الهجان بإزالة انترلوك لمعرض مخالف على حرم الطريق الزراعي، مع تحرير محضر لصاحبه كما لاحظ وجود أعمال خرسانية على حرم الطريق الزراعي بإحدى محطات الوقود بجوار مدخل الشموت، ووجه بإبلاغ هيئة الطرق والكباري لمعاينة الموقف واتخاذ اللازم.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ميدان كاميليا ووابور الثلج، حيث تم إنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى استغلال أسفل الكوبري الموجود على الرياح التوفيقي في إقامة باكيات الباعة الجائلين والشباب وإقامة موقف للسيارات السوزوكي، كما تفقد الباكيات التي تم الانتهاء منها، موجها بسرعة تسكين وإلزام سائقي السوزوكي بالوقوف داخل الموقف الجديد أسفل الكباري وهذا لمنع التكدسات المرورية، وأيضا تسكين الباعة داخل الباكيات للقضاء على المظاهر العشوائية التي يسببها الباعة الجائلون بالمنطقة.