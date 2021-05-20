شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خدمات ممكن تعملها عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM دون الذهاب لفرع البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعمل البنوك على زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة القادمة، حيث ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 14918 ماكينة، فى نهاية شهر ديسمبر 2020.. ويقدم ”الخليج 365” في هذا التقرير المعلوماتى 7 خدمات ممكن تعملها عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM دون الذهاب لفرع البنك.

* إجراء عمليات السحب النقدى للكاش من حسابك البنكى حتى 20 ألف جنيه يوميا.

* إجراء عمليات الإيداع في حسابك البنكى حتى 20 ألف جنيه يوميا.

* تغيير العملات الأجنبية.

* الاطلاع على رصيد الحساب البنكى واستخراج كشف حساب مختصر يحتوى آخر حركات تمت على الحساب.

* دفع الفواتير الشهرية مثل الكهرباء والمياه والتليفون والغاز وشحن رصيد التليفون المحمول.

* سداد مديونية كارت الائتمان.

* سداد أقساط القروض بجميع أنواعها.