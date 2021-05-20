شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تعلن وصول أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، الصحة تعلن وصول أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا غدا، وتطعيم 10 آلاف مواطن يوميا.. و600 فرد يقدمون الخدمة بأرض المعارض.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. الصحة تعلن وصول أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا غدا

تصل صباح غدا الجمعة أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" على أن يتم التصنيع لسد الاحتياجات المحلية .





وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا ..و600 فرد يقدمون الخدمة بأرض المعارض

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر"اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطةالدولة للتصدي لفيروس كورونا.





مواطنون يشكرون الرئيس والحكومة على توفير اللقاح.. وأجنبية تهتف: تحيا مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.





إحالة أوراق المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" فى الشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، إحالة أوراق سائق ونجليه بمدينة العاشر من رمضان لقتلهم شاب داخل موقف الأردنية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 8 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

الحكومة: مخطط لتطوير محور 26 يوليو من سفنكس حتى الدائرى لحل التكدس المرورى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية المهمة بالقاهرة الكبرى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي المكاتب الاستشارية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.. تغطية خاصة فى تليفزيون الخليج 365

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، ان الأسبوع المقبل سوف تنخفض درجات الحرارة 3 أو 4 درجات لتسود أجواء ربيعية على أغلب مناطق الجمهورية.

تعرف على التحويلات المرورية بمحور الشهيد

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحورالشهيد بالاتجاهين "منطقة القطاع العام" لتنفيذ أعمال رفع الباكيات المعدنية الخاصة بالكوبرى المار أعلى المحور، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية

8 معلومات عن أضخم مركز لتطعيمات كورونا بطاقة 10 آلاف مواطن يوميا

يفتتح بعد قليل المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكبر مركز تطعيمات لكورونا بقاعة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر بهدف التوسع في التطعيمات بين المواطنين للوقاية من الفيروس ومخاطره.

جولد مان ساكس: مصر من دول قليلة فى العالم نجحت فى السيطرة على التضخم

كشف تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، عن أن مصر تعد من الدول القليلة التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم رغم استمرار الاتجاه التصاعدى الذى شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام فى معظم أنحاء العالم، وخاصة فى معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

السجون تفرج عن 645 سجينا بعفو رئاسى وشرطى بمناسبة عيد الفطر المبارك

أفرج قطاع السجون عن 645 من نزلاء السجون، وذلك استكمالاً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442هـ .

ليفربول يعلن عن قميصه الجديد لموسم 2021/2022 .. فيديو وصور

أعلن نادى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، عن القميص الأساسي الجديد الذى يظهر به فى الموسم الكروى المقبل 2021 / 2022.

الرئيس يصدق على مشروع لمكافحة كورونا بـ50 مليون دولار مع الأوروبى لإعادة الإعمار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 452 لسنة 2020 (بالموافقة علي اتفاق القرض) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد-19 بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.

خطة بريطانية لاستخدام تطبيقات المواعدة للتشجيع على التطعيم ضد كورونا

قالت صحيفة التليجراف إن الحكومة البريطانية تعمل على خطة لاستخدام تطبيقات المواعدة للترويج للقاحات كورونا بين فئة الشباب.

السوريون المقيمون بالقاهرة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

انطلقت قبل قليل، عملية الاقتراع للسوريين المقيمين فى القاهرة لاختيار رئيس جديد للبلاد، وفتحت السفارة السورية فى القاهرة منذ ساعة تقريبا صناديق الاقتراع للسوريين المقيمين فى مصر للمشاركة بانتخابات رئاسة الجمهورية السورية.

الجيزة: قطع المياه عن مناطق أرض اللواء وترعة المجنونة 6 ساعات منتصف ليل الجمعة

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق ( أرض اللواء- ترعة المجنونة ) وضعف المياه بمنطقة بولاق الدكرور وذلك إعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليل يوم الجمعه الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021.

رئيس الوزراء يشهد تطعيم المواطنين ضد كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، الخميس، تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض، بمدينة نصر.

السكة الحديد تعلن تشغيل 4 قطارات جديدة بخطوط الصعيد من السبت المقبل

أكدت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار حرصها المستمر علي تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب فقد تقرر تشغيل خدمة جديدة بعربات مميزة اعتبار من السبت المقبل كالآتى:

1- تشغيل قطار 702 ركاب الواسطي / المنيا من الواسطي الساعة 6.15 يصل المنيا الساعة 9.00

2- تشغيل قطار 701 ركاب المنيا / الواسطي من المنيا الساعة 15.45 يصل الواسطي الساعة 18.40

3- تشغيل قطار 704 ركاب المنيا / سوهاج من المنيا الساعة 5.00 يصل سوهاج الساعة 9.05 ( لا يعمل أيام الجمع والعطلات).