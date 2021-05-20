شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشارك فى الجلسة الافتتاحية للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى أعمال الجلسة الافتراضية لافتتاح أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس ضمن وفود ثلاثية تمثل الحكومات واتحادات العمال والصناعات بدول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية ظهر اليوم الخميس بعرض تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاى رايدر وآخر لرئيس مجلس إدارة المنظمة يتضمنان التقارير والبيانات التمهيدية لرؤساء مجموعات العمل والعمال حول العالم إضافة إلى مناقشة مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر التى أعدتها المنظمة حول تفشى فيروس كورونا اضافة الى برامج أنشطة المنظمة وموازنتها للفترة 2020 حتى 2023 وكذا النظر فى التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل أثناء تفشى الوباء، بالإضافة إلى خطتها بشأن الحماية الاجتماعية للعمال وأصحاب الأعمال بدول العالم.

أشارت المنظمة إلى أن المؤتمر سينعقد على فترتين خلال هذا العام يبدأ الأول من 3 إلى 19 يونيو القادم والثانية سوف تنعقد خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.