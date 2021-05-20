شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تصادر 785 شيشة وتحرر 213 محضرا متنوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن حملات الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى .

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تحرير 38 محضر لمقاهى قامت بمخالفة مواعيد الغلق وتم مصادرة 785 شيشة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم تحرير 175 محضر عدم ارتداء كمامة وتم غلق 21 ورشة و 65 محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم إتباع الاجراءات الاحترازية .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .