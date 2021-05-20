شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تؤكد دعمها لجهود مصر لإنهاء النزاع الفلسطين الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إلى تخفيف التوتر بين جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ووقف إطلاق النار على الفور.. مؤكدة دعمها لجهود المجتمع الدولى بما فيها الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وغيرها، لوساطة ترمى لوقف إطلاق النار .