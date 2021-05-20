شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توزيع الأسمدة فى المحافظات ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى محافظتى قنا والأقصر لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية هناك وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالاسمدة.

أكد الشناوى أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أى تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين فى مواعيدها المناسبة وايضا القضاء السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات.

وتفقد محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بالمرور بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية، وتم فحص سجلات صرف الاسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.

وفي سياق متصل كلف وزير الزراعة مديرى المديريات بالمحافظات بالمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الاسمدة المزراعين، كما أن الوزارة تتلقى شكوى المزراعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.