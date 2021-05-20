شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التجريبى للثانوية العامة لتعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة الذى ينطلق الأسبوع المقبل، ليس لاختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، وإنما ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة بالنسبة للطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكانت الوزارة كشفت أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، بنهاية مايو الجارى، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل وآلية عقد الاختبارات لجميع فئات الطلاب بعد انتهاء الامتحان التجريبى الثانى الذى ينطلق الأسبوع المقبل 23 مايو 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب عدا بعض الفئات منها طلاب السجون والمستشفيات والدمج سوف تعقد اختباراتهم ورقيا، كما تدرس الوزارة حاليا آلية وطريقة عقد امتحانات الطلاب الراسبين من العام الماضى بشكل إلكترونى أم ورقيا.