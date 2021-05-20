شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على النيل فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط، حملة لتنفيذ 5 قرارات إزالة فى إطار الحملة القومية للإزالات رقم 17، واستمرارا للتصدى للتعديات الصارخة على النيل.

وأوضح قطاع حماية النيل، أن الإزالات تضمنت 3 قرارات ردم وتعديات بحجم 150 م وقرارين لمبانى بمسطح 100 م، وذلك بناحيه بنى زيد الأكراد - بمركز الفتح - بمحافظة أسيوط، ذلك بمعرفه المخالفين وعلى نفقاتهم وتحت إشراف مهندسي الإدارة.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.