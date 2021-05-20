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شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تختتم فعاليات ورش إدارة أزمات كورونا ببنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أنشطة الطائفة
وقالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن هذا النشاط يأتي في إطار دعم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعزيز الممارسات الاجتماعية والصحية السليمة، لضمان وصول المجتمعات إلى معلومات دقيقة وصحيحة حول الممارسات الصحية والآمنة، والتي من شأنها أن تقلل انتشار الفيروس".
الطائفة الإنجيلية
كما شارك في حضور الورش من محافظة بني سويف، السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمخافظة، والأستاذة إحسان عبد اللطيف أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وتناولت الورش عددًا من الموضوعات حول الخلفية التاريخية للفيروس، ومنظومة وحدة الوبائيات والترصد، وإرشادات العزل المنزلي في حالة الإصابة والمخالطة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وعددًا من التوصيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبرتوكول العلاج لمصابي كورونا.
جانب من الأنشطة