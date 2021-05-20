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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكاديمية الهيئة العربية لللتصنيع اليوم بحضور وزراء التعليم والصناعة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتحول الرقمي والإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، يفتتح اليوم مقر أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتي تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة DMG MORI دي ام جي موري الألمانية العالمية.
تهدف الأكاديمية تأهيل الكوادر البشرية في مجال الإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة والتحول الرقمي وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، ويشهد الافتتاح حضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس شركة دي أم جي موري الألمانية العالمية.