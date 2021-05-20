شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تطبق الإجراءات الاحترازية بالامتحانات التكميلية لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس صباح اليوم، الخميس، عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم دخول أى فرد إلا بارتداء الكمامات.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات وبلغ اجمالى المتقدمين 2024 وطالبة، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والجغرافيا وبلغ إجمالي المتقدمين 1114 طالب وطالبة.

من جانبه تابع مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم، الامتحانات التكميلية للطلاب.

الجدير بالذكر أن الامتحانات التكميلية لطلاب النقل انطلقت الثلاثاء 18 مايو الجارى وتستمر حتى الأيام القليلة المقبلة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الامتحان التكميلى لطلاب النقل، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى، ومقررات شهر أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية).

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، لافتة أنه فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".