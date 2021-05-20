شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 4.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيهات.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.
- الفلفل الألوان 21 جنيها.
- الليمون بـ 30 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
- العنب الأحمر 25 جنيها.
- العنب الأبيض 17 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.