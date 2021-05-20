شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يناشد السيدات التسجيل للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومي للمرأة إجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضوات وأعضاء المجلس ، لمناقشة خطة عمله خلال الفترة المقبلة ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسى عن المبادرة التى اطلقها المجلس للتوعية بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا وخاصة لكبار السن ، الى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ، وذلك من خلال الخط المختصر 15115، او من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات ، مؤكدة أن هذه المبادرة شهدت اقبال كثيف من السيدات للتسجيل للحصول على اللقاح ، مشددة على أن المجلس يواصل جهوده للتسجيل لأكبر عدد من السيدات، مناشدة السيدات التسجيل للحصول على اللقاح.

كما تضمن الاجتماع عرض أنشطة لجان المجلس وفروعه خلال الفترة السابقة ، والمبانى الجديدة لفروع المجلس بالمحافظات ، ومشروعات تنمية مهارات المرأة التى تأتى فى إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا.

وتطرق الاجتماع أيضاً الى مشروعات القوانين التى تعمل عليها حالياً اللجنة التشريعية بالمجلس وهم تجريم عدم تسجيل المواليد الجدد وقانون عمالة الأطفال.