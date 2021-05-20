شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1636 شيشة بالقليوبية خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة التي تقوم بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى أمس الأربعاء.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الحملات أسفرت عن تحرير 78 محضر ارتداء كمامة وضبط 105 شيشة وتم غلق 11 مقهى وتحرير 2 محضر مخالفة لمواعيد الغلق، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الأسبوعين الماضيين ضبط 1636 شيشة وتحرير 2838 محضر عدم ارتداء كمامة و265 غلق مقهى و370 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.