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السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات جديدة بخط الصعيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات جديدة بخط الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات مميزة اعتبار من يوم السبت 22/5/2021.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القطارات الجديدة التي تعمل على خط الصعيد هي:

1- تشغيل قطار 702 ركاب الواسطي / المنيا من الواسطي الساعة 6.15 يصل المنيا الساعة 9.00

2- تشغيل قطار 701 ركاب المنيا / الواسطي من المنيا الساعة 15.45 يصل الواسطي الساعة 18.40

3- تشغيل قطار 704 ركاب المنيا / سوهاج من المنيا الساعة 5.00 يصل سوهاج الساعة 9.05 ( لا يعمل أيام الجمع والعطلات)

4- تشغيل قطار 703 ركاب سوهاج / المنيا من سوهاج الساعة 13.35 يصل المنيا الساعة 17.50

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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