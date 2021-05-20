شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لدعم وتأهيل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إنشاء مركز لدعم وتأهيل طلاب الجامعة لريادة الأعمال وسوق العمل وذلك بدعم مشترك بين إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والجامعة يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

وقال «الجيزاوى»، في بيان صحفي الخميس، إن المركز يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذ أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 للاهتمام بالشباب والابتكار وتمكينهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال، وجذب الخريجين وتوجيههم نحو إنشاء وتطوير الشركات الناشئة المستدامة للمساهمة في النمو الاقتصادي، وزيادة التأثير الإجتماعي لهذه المشاريع محليا وإقليميا وعالميا، على أن تكون المشروعات والأفكار الريادية القائمة عليها هي من مخرجات الجامعة التعليمية سواء طلاب او عاملين بها على مختلف المستويات.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، أن المركز يهدف إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تسخير جميع الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم في الحصول على فرص تعليمية وتدريبية مناسبة تأهلهم بالمعرفة والمهارات البحثية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها بالإضافة الى القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.