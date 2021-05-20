شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضاري بحي العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق العصر الحضارى بحى العرب، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء مدحت عبدالرحيم مساعد مديرالأمن، والاستاذ عادل عبدالفتاح رئيس حى العرب .

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم انشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، واستكمالا لسلسلة الأسواق الحديثة التي أقامتها المحافظة كسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات وتحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة بالسوق لجميع المستحقين.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم إزالة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التي تشهدها كافة المجالات ببورسعيد، ووجه المحافظ بمنع عودة أي أشكال للعشوائيات بالمنطقة، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى الاشغالات والتعديات، لافتا أن كافة أحياء بورسعيد تشهد إعادة هيكلة وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حديثة تحقق سيل الراحة للمواطنين وترفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن سوق العصر الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 بالاضافة إلى الطرق المحيطة بة ليستقبل الباعة الموجودين بـعدد من الاسواق العشوائية

ويتكون السوق من ٧٢ باكية بالاضافة إلى ٥٥ محل تضم عدد من الانشطة المختلفة وانه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الباعة.

محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر الحضارى بحى العرب