شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 7 تانكات أكسجين بمستشفيات كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة كفر الشيخ انفراجة كبيرة في توفير الأكسجين لمرضى فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيب 7 تانكات جديدة بالمستشفيات سواء العامة أو المركزية أو التأمين الصحي، سعة كل منها 11 ألف لتر.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تركيب تانكات أكسجين بمستشفى فوه للتأمين الصحي، وبمستشفى العبور للتأمين الصحي، وبمستشفى حميات دسوق، ومستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات مطوبس، ومستشفى صدر كفر الشيخ، ومستشفى بلطيم النموذجي، كما وفرت المحافظة 500 أسطوانة جديدة، ليصل عدد الأسطوانات الاحتياطية بالمستشفيات 1100 أسطوانة، وسبق توفير تانكات بمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى قلين المركزي، وسيدي غازي المركزي، ودسوق العام، ومطوبس المركزي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الدولة حريصة على توفير الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إضافة للقوافل الطبية والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشهدها قرى المحافظة خاصة القرى الأشد فقراً، مشيداً بجميع المسؤولين والعاملين بقطاع الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والعاملين والمسؤولين بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ .

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