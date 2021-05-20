شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سعودي وأمريكية إثر انقلاب سيارة ملاكي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص سعودي الجنسية، وسيدة أمريكية الجنسية، الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير مرسي علم جنوب البحر الأحمر.

تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهما لمستشفى القصير لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن الحادث وقع بمنطقة الكيلو ٧، وأن الإصابات للمصاب السعودي عبارة عن كدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وأن المصابة الأمريكية الجنسية دون إصابات ظاهرة في الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.