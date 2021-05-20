شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يطمأن على حالة 11 مصابًا في حادث برافد الطريق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخميس، على حالة 11 مصاباً في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي «المحلة- كفر الشيخ»، وتلقيهم العلاج اللازم وخروج عدد منهم من المستشفى العام. بكفرالشيخ.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والعلاقات العامة بالمحافظة ،بمتابعة الخدمات الطبية للمصابين الحادث وزيارتهم في المستشفى، وإجراء التحاليل والاشعات اللازمة للمصابين.

وتبين إصابة 11 شخصًا ما بين كسور بسيطة وسحجات، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث، فيما تقوم الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق لعدم تأثر حركة الطريق بالحادث.