شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. قضاة الإسكندرية يتلقون لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل نادي قضاة الاسكندرية، اليوم الخميس، تطعيم أعضائه بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتلقى المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، صباح اليوم جرعة لقاح «سينوفارم» وسط إجراءات إحترازية مشددة.

وأكد المستشار عبدالعزيز على شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للقضاة في جميع المجالات بصفة خاصة والاهتمام بصحة المواطن المصري بصفة عامة.

وثمن أبوعيانة جهود الرئيس في مواجهة فيروس كورونا محليا منذ اندلاع الجائحة في العالم، وكذلك جهود مصر في دعم الدول الصديقة في مواجهة الفيروس.

كان المستشار عمرو مروان وزير العدل قد قام بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأسرهم وموظفي وزارة العدل اختياريا بمقار أندية الجهات والهيئات القضائية. وبدأ نادي قضاة الإسكندرية بتطعيم أعضائه منذ أمس الأربعاء واستمر حتى اليوم حيث قام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتوفير اللقاحات للقضاة وأسرهم. وذلك بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.

يشار إلى أنه تلقى أمس ما يقرب من مائتي عضو وأسرهم نوعين من اللقاحات كل بحسب فئته العمرية من خلال أطباء متخصصين من مديرية الصحة بالإسكندرية .

ويتلقى اليوم الخميس نفس العدد من القضاة وأسرهم اللقاح بعد التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة.