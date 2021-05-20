شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا وطرق الوقاية منها في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق التواصل المجتمعي بإدارة الثقافة الصحية، وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع فريق التواصل المجتمعي، ومسؤولي الثقافة الصحية، والإعلام السكاني بالإدارات الصحية، والإدارات الزراعية ،والتعليمية، والري، ومأمورية الضرائب، والمجالس المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات وندوات ولقاءات جماهيرية، وكذلك رسائل صحية وتثقيفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان له، الخميس، أن الهدف من تلك الحملات والندوات هو توعية المواطنين والعاملين والمترددين على الأسواق والمحلات، والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وقصور الثقافة، حول كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، فضلا عن تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.

وأضاف أنه تم التنبيه على ضرورة اتخاذ كل الإحتياطات الواجب اتباعها لتجنب انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، وأهمية التباعد الإجتماعي وكذلك التأكيد على ضرورة استخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى لصق اللافتات والملصقات التوعوية، كما تم التأكيد على أهمية تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.