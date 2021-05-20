شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ١٤٨ بطاقة تموينية جديدة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، انه تم وصول عدد 148 بطاقة تموينية تشمل إستخراج بطاقات لأول مرة وبدل فاقد وتالف وفصل إجتماعى ، حيث تم توزيع البطاقات الى مكاتب التموين المختلفة بالمراكز الإدارية حسب محل إقامة اصحاب البطاقات لبدء صرف المقررات التموينية والخبز .

واضاف، انه يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصياً بعد تسليم صورة الرقم القومى، بجانب التشديد على إرتداء الكمامة للمواطنين المترددين على مكاتب التموين، وكذلك العاملين وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على الصحة العامة.

وفى سياق متصل، أكد السيد، على استمرار الحملات التموينية والرقابية بالأسواق المختلفة والمخابز بالتعاون مع الطب البيطرى وحماية المستهلك لضمان صلاحية المنتجات المعروضة.