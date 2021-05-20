شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية : توريد 112 ألف طن قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على انتظام أعمال توريد واستلام القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح هذا العام بلغ ما يزيد 111 ألف و851 طن وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الأن.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من حصاد 115 ألف و774 فدان من محصول القمح في مدن ومراكز المحافظة حتى الأن بإجمالي مساحة منزرعة تقدر بنحو 126 ألف 669 فدان، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال مراحل توريد القمح وأعمال الفرز والاستلام.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة بإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتواصل كافة الصوامع والشون على مستوى المحافظة والبالغ عددهم (14) صومعة استقبال محصول القمح حسب الضوابط المقررة لذلك .