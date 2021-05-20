شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أطقم تمريض «عزل مغاغة» بعد عودتهم للعمل: تعافوا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مستشفي مغاغة المركزي بالمنيا، الخميس، احتفالية بعودة أطقم التمريض العائدة للعمل، عقب التعافي من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين الدور الذي تقوم به أطقم التمريض لرعاية المرضي.

وتضمنت الاحتفالية تقديم شهادات تقدير للعائدين للعمل عقب التعافي، وجوائز عينية.

من جانبه، قال الدكتور جابر سمعان، مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «حفل التكريم هو جانب معنوي وأدبي للدور الذي تقوم به الأطقم الطبية والتمريض لرعاية مصابي كورونا، وحوادث الطرق، والحالات الطارئة».