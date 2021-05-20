محافظ القليوبية يشهد إزالة قاعة تصوير مخالفة على أرض زراعيه ببنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حمله إزالة قاعة تصوير (فوتوسيشن) وقاعه أفراح مخالفة علي أرض زراعية على مساحة ١٢ قيراط أمام مساكن الرملة بمركز ومدينه بنها، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له وتحويله إلى النيابة العسكرية.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي الخميس، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات علي الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.

محافظ القليوبيه يشهد إزاله قاعه تصوير (فوتو سيشن ) مخالفه علي ارض زراعيه امام مساكن الرمله بمدينه بنها

محافظ القليوبيه يشهد إزاله قاعه تصوير (فوتو سيشن ) مخالفه علي ارض زراعيه امام مساكن الرمله بمدينه بنها

محافظ القليوبيه يشهد إزاله قاعه تصوير (فوتو سيشن ) مخالفه علي ارض زراعيه امام مساكن الرمله بمدينه بنها

محافظ القليوبيه يشهد إزاله قاعه تصوير (فوتو سيشن ) مخالفه علي ارض زراعيه امام مساكن الرمله بمدينه بنها