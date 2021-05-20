شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..حركة تنقلات بين رؤساء المدن والمراكز في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن اجراء حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن، حيث تضمنت الحركة نقل ، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، ونقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو.

كما تضمنت الحركة نقل العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو للعمل رئيساً لمركز ومدينة دراو، ونقل يحيى مصطفى محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة السباعية .

وتم نقل العميد عبد الرحمن عامر للعمل رئيساً لمدينة أبوسمبل السياحية بدلاً من رئيس مدينة كلابشة ، كما تم نقل على ياسين من رئيس مدينة أبوسمبل السياحية إلى رئيس لمدينة كلابشة.