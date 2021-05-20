شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة للمستشفى لتلقى العلاج بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة فورية لاستغاثة إحدى المواطنات قام أمن القاهرة يقدم المساعدة لسيدة مريضة ونقلها لإحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين ذات الطابع الإنسانى، وفى ضوء ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة متضمناً استغاثة من إحدى المواطنات أفادت بأنها مريضة ولا تقوى على الحركة وترغب فى الذهاب إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وعلى الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وتم التقابل مع المبلغة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقلها لتلقى العلاج بإحدى المستشفيات، وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.