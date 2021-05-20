شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة والتعليم يتفقدان مقر أكاديمية العربية للتصنيع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد منذ قليل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ونيفين جامع وزيرة الصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مقر أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتي تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة DMG MORI دي ام جي موري الألمانية العالمية.

وتأتى جهود افتتاح الاكاديمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتحول الرقمي والإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، يفتتح اليوم مقر أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتي تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة DMG MORI دي ام جي موري الألمانية العالمية.

وتهدف الاكاديمية تأهيل الكوادر البشرية في مجال الإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة والتحول الرقمي وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.