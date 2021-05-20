شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أكد انخفاض أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الثانى على التوالى، مشيرا إلى أنه برغم ذلك، إلا أن هناك وجه تناقض كبير بين البلدان التي أنجزت جزءا كبيرا من التلقيح لمواطنيها والبلدان الأخرى التي تواجه ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات.

وقال ادهانوم، بمقر المنظمة في جنيف - إن "الجائحة لم تنته ولن تنته حتى تنتهى من كل العالم، فهناك بلدان كانت قد نجحت بالفعل في السيطرة على الفيروس، ولكن جاءت المتحورات للفيروس لتثير مخاطر جديدة بتلك البلدان".

وأكد أنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في بعض البلدان، فإن هذا هو الوقت المناسب للتأكد من أن المواطنين يلتزمون بكافة التدابير الصحية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، لافتا إلى أن تحليل التسلسل الجينى للفيروس يبقى مهما للغاية حتى يمكن متابعة المتحورات.