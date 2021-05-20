شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بمحور الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحورالشهيد بالاتجاهين "منطقة القطاع العام" لتنفيذ أعمال رفع الباكيات المعدنية الخاصة بالكوبرى المار أعلى المحور، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكى ومحور المشير: يسلك يميناً شارع جمال سليم فيساراً شارع عبدالله العربى فمناطق مدينة نصر.

القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكى ومحور المشير: الدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام قطاع أبوبكر فيميناً مطلع محور المشير تجاه مناطق إمتداد رمسيس ومناطق مدينة نصر.

القادم بمحور الشهيد من شارع المخيم الدائم والخليفة القاهر: يسلك يميناً شارع مدينة مبارك من ميدان "كوكاكولا" فيميناً شارع إمتداد رمسيس والدوران والعودة من أسفل كوبرى أكتوبر فمطلع أبوزيد خضر إتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

وسيتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم السبت الموافق 22/5/2021.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.