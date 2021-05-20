شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن أضخم مركز لتطعيمات كورونا بطاقة 10 آلاف مواطن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح بعد قليل المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكبر مركز تطعيمات لكورونا بقاعة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر بهدف التوسع في التطعيمات بين المواطنين للوقاية من الفيروس ومخاطره.

”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتي عن إمكانات أضخم مركز تطعيمات لكورونا في مصر بطاقة استقبال 10 آلاف مواطن يوميا

1- يقع مركز التطعيمات بقاعة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر

2- المركز يستهدف تطعيم حوالي 10 آلاف مواطن يوميًا

3- يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن

4- يتضمن مركز التطعيمات بأرض المعارض 96 عيادة لتلقى التطعيمات

5- يتوفر بالمركز ساعة انتظار للسيارات

6- مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

7- القوى البشرية تضم 200 تمريض / 200 مدخل بيانات / 200 صيدلي بالإضافة إلى وجود أطباء في عيادة المتابعة

8- المكان مجهز كهيكل إدارى طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حتى الانتهاء من عملية التطعيمات للمواطنين.