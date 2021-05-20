شكرا لقرائتكم خبر عن خطة بريطانية لاستخدام تطبيقات المواعدة للتشجيع على التطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة التليجراف إن الحكومة البريطانية تعمل على خطة لاستخدام تطبيقات المواعدة للترويج للقاحات كورونا بين فئة الشباب.

وبحسب الصحيفة، فإن المسئولين فى داوننج ستريت يريدون التقرب للأسماء البارزة فى تطبيقات المواعدة مثل تندر كجزء من حملة أكبر لتقليل التردد فى الحصول على اللقاح بين البريطانيين الأصغر سنا.

وكان أحد الأفكار التى تمت مناقشتها أنه يمكن للمستخدمين الحصول على علامة زرقاء أو لافتة تظهر حصولهم على جرعة اللقاح كطريقة ليظهروا بها للآخرين ثقتهم فى اللقاحات. ومن الأفكار الأخرى، إمكانية تمويل الحكومة لإعلانات على التطبيقات تتحدث عن مزايا اللقاحات.

وقال مصدر حكومى مطلع على المناقشات إنه مع السعى للوصول إلى الشباب، سيتم التواصل مع تطبيق تندر وغيره من التطبيقات المشابهة للإشارة إلى أهمية التطعيم. وقد يمنح هذا أيضا مزيد من الناس دافعا للقاء والعثور على الحب. وتابع قائلا إنه يجرى النظر فى هذا الأمر بشكل مناسب، وهناك محادثات مستمرة، وسيكون قرارا بمشاركة المنصات المعنية.

وأكد مصدر بداوننج ستريت إنه يجرى النظر فى الفكرة كوسيلة لتوسيع التلقيح بين الشباب، مشيرا إلى أنها لا تزال فى مراحلها الأولية.

ورفض متحدثون باسم تطبيقات المواعدة الشائعة Tinder و bumble و Hinge، التعليق عندما سئلوا عما إذا كانت المحادثات جارية بالفعل.

ورأت الصحيفة أن الفكرة تعكس تفكير حكومى أوسع بشأن تحدى كيفية ضمان أن تحصل الجماعات العمرية الأصغر سنا على لقاحات كورونا بشكل سريع مثل الكبار.

وحتى الآن، حصل أكثر من 85% من البالغين فى كل الفئات العمرية ببريطانيا أكبر من 50 عاما على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، لكن لا يوجد ضمان أن يكون المعدل مرتفعا بين الأصغر سنا الذين هم فى خطر أقل من الإصابة بمرض خطير بسبب الفيروس.