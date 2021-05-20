بينها تنفيذ 51 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري، 111 قضية مخدرات، وتنفيذ 51610 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 12 متهم، 316 دراجة نارية مخالفة، 24263 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.