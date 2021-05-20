بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.. الإفراج عن 645 من نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مُستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 645 نزيل (عفو، شرطي).

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

وجاء ذلك في إطار استمرار تطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.