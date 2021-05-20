في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 27 قضية تهريب متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 5 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 27 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1450 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 215 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.