شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020 / 2021.

وذكرت وزارة التربية والتعليم - في بيان اليوم - أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 /6 / 2021، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19/ 6 /2021.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية، متمنية الوزارة لطلابها الصحة والسلامة. يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالبا من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.