شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يوصي بـ 6 توصيات للحد من تداول المنتجات الزراعية الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن تداول منتجات زراعية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات أمر وارد في ظل عشوائية نظام بيع وشراء هذه المنتجات حاليا، لافتا إلى أن ترك سوق المنتجات الزراعية بدون ضبط يخلق الشائعات حول مدي صلاحية المنتجات الزراعية للاستهلاك من عدمه ويؤثر سلبيا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية بما يعود بالضرر على الفلاحين وعلي التنمية الزراعية بشكل عام .

وأضاف نقيب الفلاحين لـ «المصري اليوم»، إن وجود بعض المنتجات الزراعية الفاسدة أمر حتمي لكن يمكننا الحد من تداول هذه المنتجات الغير مطابقه للمواصفات بإجراء بعض التدابير، أولها تفعيل نظام تكويد كافة المحاصيل الزراعية لإحكام نظام الرقابة والمتابعة لهذه المنتجات من بداية زراعتها حتى طرحها في الأسواق، وهذا النظام ييسر طريقة معرفة مصدر المنتجات الغير آمنة ويحدد سبب فسادها ويسهل على الجهات المعنية محاسبة المتسبب في فسادها .

ثانيا معاملة المنتجات التي تطرح في الأسواق المحلية بنفس الإجراءات والتدابير التي تعامل بها المنتجات الزراعيه المصدرة للخارج بحيث لا يسمح بدخول أي منتج زراعي للسوق دون مروره بالإجراءات اللازمة للتأكد من صلاحيته للاستخدام الآدمي.

وتابع «أبوصدام»، إن تقنين وضع الباعة المتجولين وإقامة أسواق مرخصة لهم بالقرب من مناطق التجمعات السكنية أحد أهم التدابير لمنع تداول أي منتج زراعي فاسد، بالإضافة إلى وضع برامج توعيه وإرشاد مستمرة للمزارعين بأنواع المبيدات الزراعية المصرح بها وكيفية رش هذه المبيدات الزراعية وتوقيت رشها وميعاد جني المحصول بعد الرش، وكذلك التوعية بكميات الأسمدة الكيماوية المصرح بها لكل محصول بما لا يضر مستهلكي الثمار.

وأكد «أبوصدام»، أن تغيير العادات والتقاليد الخاصة بشراء وبيع المنتجات الزراعية يجب أن تعدل للأفضل، بالإضافة إلى سن التشريعات الكافيه لمنع استخدام المزارعين أي مركبات كيماوية ضارة للمستهلك والزام التاجر بطرق التخزين الصحية والتي تحافظ على سلامة المنتج طوال مدة عرضه للبيع، لأنه لا يعقل أن نعرض الاحذيه للبيع في فاترينه زجاج ونعرض المنتجات الزراعيه للبيع على الأرصفة .