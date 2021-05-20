شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بحثية تناقش التطوير في البنوك عبر دراسة العلاقة بين الكفاءة والتنافسية المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية التجارة جامعة عين شمس رسالة للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال بعنوان «العلاقة بين الكفاءة والمنافسة المصرفية: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في مصر»، من إعداد الباحث حسام عطية عبدالمقصود محمد عيسى، والذي يعمل كنائب أول مدير عام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببنك مصر.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور نادر ألبير فانوس، أستاذ الإدارة المالية ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، مشرفًا، والأستاذ الدكتور سعد عبدالحميد مطاوع، أستاذ الإدارة المالية بكلية التجارة جامعة المنصورة، رئيسًا، والأستاذ الدكتور تامر عبدالمنعم راضي، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، عضوًا.

وتناولت الرسالة دراسة العلاقة بين الكفاءة المصرفية والمنافسة المصرفية من خلال بحث العلاقة السببية بينهما، وذلك بالتطبيق على محورين، المحور الأول على البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية متمثلة في بيانات المصرف المركزي المصري، والمحور الثاني على المصارف المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل 15 دولة، وذلك خلال فترة تمتد 11 سنة، من عام 2008 وحتى عام 2018.

والباحث حاصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في مجال البنوك عن أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية.