شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مخابز بلدية بالمنوفية لمخالفتها التوجيهات الوزارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إغلاق مخبز بلدي لمدة شهرين بجزيرة أبونشابة بالسادات كعقوبة إدارية، وذلك لعدم وجود ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020، كما وافق المحافظ على إغلاق مخبز بلدي لمدة شهر بناحية شوشاي بأشمون.

ووافق محافظ المنوفية على إغلاق 2 مخبز بلدي، أحدهما بناحية مسجد الخضرة بمركز الباجور والآخر بناحية الشهيد فكري ببركة السبع، لمدة شهر كامل، لمخالفتهما التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017، 2020 كعقوبة إدارية، وذلك لإعاقة الحملة عن أداء عملها وعدم تمكينها من أداء عملها واستكمال إجراءات التفتيش بالمخبز.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكَّلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.