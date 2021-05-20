شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن أرض اللواء وترعة المجنونة وضعفها ببولاق الدكرور لمدة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق ( أرض اللواء- ترعة المجنونة )، وضعف المياه بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك اعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليل يوم الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وأوضحت محافظة الجيزة أن انقطاع وضعف المياه يأتي بناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة لربط خط المياه قطر 500 مم المتواجد أسفل كوبري ناهيا أمام شارع المجنونة والمتعارض مع قواعد المحور.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.