شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 6 وإصابة 7 .. دورة تدريبية على الغوص داخل محطات الصرف الصحي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس لعدد ٢٧ غطاسا ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة.

تأتي الدورة التدريبية في أعقاب مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين أثناء تطهير غرف طرد صرف صحي محطة قرية صفانية بمركز العدوة، شمال المنيا.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا إن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتي بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي على كيفية ارتداء بدلة المهمات وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحي ضمن توجيهات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد رئيس شركة مياه المنيا مواطني المحافظة عدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحى بالشوارع حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث إن التعامل مع تلك الحالات يتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ مزودة بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ من التليفون الأرضى أو من خلال الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣أو إرسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ حيث إن الخدمة تعمل طوال الـ٢٤ ساعة وعلى تواصل كامل بخدمة عمليات المحافظة وخدمة عمليات القابضة.