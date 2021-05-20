شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 21 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأنه تم ضبط 21 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية فى المواصلات العامة وتم التصالح الفورى.

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.