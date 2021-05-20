شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 30 محضرًا تموينيًا وإحالة 5 موظفين للتحقيق بمركز الطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، بجولة داخل مركز ومدينة الطود من أجل تحقيق الانضباط العام ومنع استغلال المواطنين وضبط الأسواق وردع المخالفين للقانون.

وشهدت الجولة تفقد المخابز البلدية، والمحال التجارية، والمكاتب التموينية، ومراكز خدمة المواطنين، للتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر متنوع شملت ضبط عدد 7 قضايا عدم نظافة مخبز، عدد10 قضايا عدم وجود قائمة أسعار، وعدد9 قضايا انتاج خبز غير مطابق المواصفات، وقضية عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وأخرى انتاج خبز نقص، كما تم ضبط عدد ٣شكارة زنة ٣٠ كيلو في مطحن غلال يقوم بإعادة طحن دقيق المستودعات، وقضية ضبط مخبز سياحي بناحية الطود بدون ترخيص. كما تم خلال الحملة إحالة 5 موظفين للشئون القانونية لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وتقصيرهم في أداء عملهم.

شارك في الجولة التفقدية كل من المهندس عبدالرازق محمد وكيل مديرية التموين، وجبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية وإدارة تموين الطود، ومفتشي المديرية.