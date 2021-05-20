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تراجع طفيف والكابوريا بـ75 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الخميس 20 مايو 2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف والكابوريا بـ75 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الخميس 20 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك فى مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021، تراجع طفيف فى الأسعار خاصة الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، مع توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر "المصرى اليوم" سعر السمك اليوم الخميس ببداية التداول كالتالى:

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22.5

22

23

2021-05-20

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

20.5

20

21

2021-05-20

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-05-20

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-05-20

قشر البياض

110

90

130

2021-05-20

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

110

90

130

2021-05-20

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-05-20

قراميط

15

10

20

2021-05-20

ثعبان السمك

125

50

200

2021-05-20

المكرونة سويسى

65

60

70

2021-05-20

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-05-20

موسى

110

90

130

2021-05-20

السبيط

140

110

170

2021-05-20

قرش

35

30

40

2021-05-20

كابوريا

75

30

120

2021-05-20

مرجان 1 ≤100 جم

33

30

36

2021-05-20

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-05-20

مرجان مجمد

22

19

25

2021-05-20

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

42

39

45

2021-05-20

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

32

29

35

2021-05-20

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-05-20

دنيس

110

90

130

2021-05-20

جمبرى سويسى جامبو

430

400

460

2021-05-20

جمبرى سويسى 1

325

300

350

2021-05-20

جمبرى سويسى 2

240

200

280

2021-05-20

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-05-20

جمبرى سويسى 3

120

90

150

2021-05-20

بورى 1 (≥ 500 جرام)

45

42

48

2021-05-20

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

35

32

38

2021-05-20

مازليا - كشر

35

30

40

2021-05-20

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الاسماك فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس المستجد المعروف عالميا بـ"كوفيد 19"، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا الى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 الى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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