شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحداث دورة القيامة خلال فترة الخماسين المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بفترة الخماسين المقدسة، حيث تبدأ من عيد القيامة وحتى عيد الصعود، ومن أبرز طقوس قداس فترة الخماسين دورة القيامة.

ويقوم الكهنة والشمامسة بتجهيز أيقونه القيامة المجيدة، وحولها الصلبان والمجامر والشموع ويحملوها ويطوفون حول الهيكل 3 مرات، وكذا البيعة 3 مرات، ثم يصعدون الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة وهم يرتلون "المسيح قام" ثم "طون سينا" ثم الختام "المسيح قام من بين الأموات" ثم توضع أيقونة القيامة أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع.

ويرفع الكهنة البخور أمام أيقونة القيامة وهم يقولون:

فى اليد الأولى: نسجد لك أيها المسيح إلهنا ولقيامتك المحيية لأنك قمت وخلصتنا.

وفي اليد الثانية: يا ربي يسوع المسيح يا من قمت من الأموات إسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعًا.

وفي اليد الثالثة: السلام لقيامة المسيح الذي قام من الأموات وخلصنا من خطايانا.

وبعد الدورة يقال داخل الكنيسة لحن المحير ثم الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفي كل مرة يقولون "أو آناستاسي اكتون اكرون آليسون إيماس" ومن بعد عيد الصعود يقولون " أو آناسطاسيس إك تون اكرون آنلسون يستوس أورانوس آليسون إيماس".