شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: قطع المياه عن مناطق أرض اللواء وترعة المجنونة 6 ساعات منتصف ليل الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق ( أرض اللواء- ترعة المجنونة ) وضعف المياه بمنطقة بولاق الدكرور وذلك إعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليل يوم الجمعه الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021.

وأوضحت محافظة الجيزة، فى بيان، أن انقطاع وضعف المياه يأتي بناء على طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة لربط خط المياه قطر 500مم المتواجد أسفل كوبرى ناهيا أمام شارع المجنونه والمتعارض مع قواعد المحور.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.