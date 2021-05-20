شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وصول أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل صباح غدا الجمعة أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" على أن يتم التصنيع لسد الاحتياجات المحلية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الشحنة التي ستصل مصر تتضمن 1400لتر من المواد الخام غدا الجمعة خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًه إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، مضيفًه أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.