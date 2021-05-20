شكرا لقرائتكم خبر عن السوريون المقيمون بالقاهرة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل، عملية الاقتراع للسوريين المقيمين فى القاهرة لاختيار رئيس جديد للبلاد، وفتحت السفارة السورية فى القاهرة منذ ساعة تقريبا صناديق الاقتراع للسوريين المقيمين فى مصر للمشاركة بانتخابات رئاسة الجمهورية السورية.





بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة السورية للمقيمين فى الخارج، صباح اليوم الخميس، فى عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، وتوافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم





وذكر التلفزيون السورى، أن السوريين المقيمين فى البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبى ولبنان، بدأوا عملية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلى لكل بلد.





ويتنافس فى هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالى بشار الأسد والمحامى محمود مرعى وعبد الله سلوم سلوم.





وفى لبنان، تفقد السفير السورى على عبد الكريم، سير العملية الانتخابية فى السفارة، وقال فى تصريح بعد الإدلاء بصوته، حسبما نقلت "روسيا اليوم" إن "توافد عشرات السوريين منذ الصباح الباكر يوجه رسالة محبة من أبناء الجالية لبلدهم ورسالة إلى العالم بضرورة رفع الحصار الجائر عن سوريا.

دعت وزارة الخارجية السورية المواطنين السوريين في الخارج، إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية يوم غد "لتأكيد الانتماء للوطن الغالي والمشاركة في بناء سوريا المتجددة".



